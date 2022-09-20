Штейнберг Сергей Максимилианович
мужской, родился 19.10.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 1960
ОтецШтейнберг Максимилиан Осеевич04.07.1883 г.р.
МатьШтейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна25.11.1884 г.р.
Супруги
Дети
Штейнберг Марк Сергеевич1940 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1911
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Штейнберг (Назарова) Нина Владимировна
Смерть
1960