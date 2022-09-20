Штейнберг Сергей Максимилианович 19.10.1911 — найти родственников по фамилии на Familio
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Штейнберг Сергей Максимилианович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.10.1911, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 1960

Отец
Штейнберг Максимилиан Осеевич04.07.1883 г.р.
Мать
Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна25.11.1884 г.р.
Супруги
Штейнберг (Назарова) Нина Владимировна1911 г.р.
Дети
Штейнберг Марк Сергеевич1940 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1911

Отец: Штейнберг Максимилиан Осеевич

Мать: Штейнберг (Римская-Корсакова) Надежда Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штейнберг (Назарова) Нина Владимировна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Штейнберг Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Штейнберг (Назарова) Нина Владимировна

Смерть
1960

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