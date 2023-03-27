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Горемыкин Иван Федорович

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Место рождения

с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя

Дата рождения

17.04.1869

Дата смерти

18.02.1958

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1869

Отец: Горемыкин Федор Феофанович

Мать: Горемыкина Павла Леонтьевна

с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Заглядимова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мирославская Алла Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1897

Сын: Горемыкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

с.Воскресенское, Борисовская волость, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борисова Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Сын: Горемыкин Федор Иванович

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Горемыкин Василий Иванович

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
12.03.1912

Дочь: Филиппова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1914

Сын: Горемыкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна

Работа или профессия
С 1930 по 1932
ст. Щеглово, Ленинградская область, СССР
священник
Работа или профессия
С ?.05.1934 по 13.12.1937
Петергоф, Ленинград, СССР
настоятель
Работа или профессия
С ?.12.1937 по 1940
Петергоф, Ленинград, СССР
настоятель
Работа или профессия
С 1940
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
С 1940 года – настоятель церкви вмч. Димитрия Солунского в Коломягах.
Смерть
18.02.1958
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Ленинград
Похороны
Неизвестно
вблизи храма св. вмч. Димитрия Солунского в Коломягах
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