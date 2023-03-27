Горемыкин Иван Федорович
Место рожденияс. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Дата рождения17.04.1869
Дата смерти18.02.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1869
с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Заглядимова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мирославская Алла Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1897
Сын: Горемыкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
с.Воскресенское, Борисовская волость, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борисова Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
29.11.1909
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Горемыкин Василий Иванович
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
12.03.1912
Дочь: Филиппова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1914
Сын: Горемыкин Николай Иванович
Мать ребёнка: Горемыкина Зинаида Васильевна
Работа или профессия
С 1930 по 1932
ст. Щеглово, Ленинградская область, СССР
священник
Работа или профессия
С ?.05.1934 по 13.12.1937
Петергоф, Ленинград, СССР
настоятель
Работа или профессия
С ?.12.1937 по 1940
Петергоф, Ленинград, СССР
настоятель
Работа или профессия
С 1940
Работа или профессия
Неизвестно
С 1940 года – настоятель церкви вмч. Димитрия Солунского в Коломягах.
Смерть
18.02.1958
Ленинград
Похороны
Неизвестно
вблизи храма св. вмч. Димитрия Солунского в Коломягах