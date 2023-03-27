Горемыкина (Зверева) Зинаида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Зверева) Зинаида Васильевна

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Место рождения

Российская империя

Дата рождения

24.10.1872

Дата смерти

25.01.1948

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872

Отец: Зверев Василий Иванович

Мать: Зверева Елизавета Лаврентьевна

Российская империя
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Заглядимова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мирославская Алла Ивановна

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1897

Сын: Горемыкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

с.Воскресенское, Борисовская волость, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Борисова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.11.1909

Сын: Горемыкин Федор Иванович

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Горемыкин Василий Иванович

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
12.03.1912

Дочь: Филиппова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1914

Сын: Горемыкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович

Смерть
25.01.1948
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