Горемыкина (Зверева) Зинаида Васильевна
Место рожденияРоссийская империя
Дата рождения24.10.1872
Дата смерти25.01.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1872
Российская империя
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Заглядимова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мирославская Алла Ивановна
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1897
Сын: Горемыкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
с.Воскресенское, Борисовская волость, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Борисова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
29.11.1909
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Горемыкин Василий Иванович
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
12.03.1912
Дочь: Филиппова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1914
Сын: Горемыкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Горемыкин Иван Федорович
Смерть
25.01.1948