Мирославская (Горемыкина) Алла Ивановна
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти02.01.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1912
Сын: Мирославский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
год примерно
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915
Сын: Мирославский Сергей Павлович
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Ефимова Людмила Павловна
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
До 01.01.1917
Дочь: Тома
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
С 1917 по 1919
Дочь: Тамара первая
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
15.03.1920
Дочь: Никитина Антонина Павловна
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Зоя Павловна
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1924
Дочь: Болудина Тамара Павловна
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1935
Дочь: _ Маргарита Павловна
Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
После 02.01.1967
Зеленогорское кладбище
Смерть
02.01.1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
похоронена на Зеленогорском кладбище