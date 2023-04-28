Мирославская (Горемыкина) Алла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирославская (Горемыкина) Алла Ивановна

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Место рождения

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

02.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Горемыкин Иван Федорович

Мать: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
1912

Сын: Мирославский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

д. Верхнее Чужбое, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
год примерно
Рождение ребёнка
Между 1914 и 1915

Сын: Мирославский Сергей Павлович

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Ефимова Людмила Павловна

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
До 01.01.1917

Дочь: Тома

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
С 1917 по 1919

Дочь: Тамара первая

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
15.03.1920

Дочь: Никитина Антонина Павловна

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Зоя Павловна

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1924

Дочь: Болудина Тамара Павловна

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Рождение ребёнка
1935

Дочь: _ Маргарита Павловна

Отец ребёнка: Мирославский Павел Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирославский Павел Андреевич

Похороны
После 02.01.1967
Зеленогорское кладбище
Смерть
02.01.1967
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
похоронена на Зеленогорском кладбище
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