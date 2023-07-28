Горемыкин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Василий Иванович

Горемыкин Василий Иванович

avatar

Место рождения

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Горемыкин Иван Федорович

Мать: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
20.05.1940

Дочь: Алиева Муза Васильевна

Мать ребёнка: Горемыкина-Павлова Мария Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Военная служба
14.06.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина-Павлова Мария Федоровна

Место жительства
Неизвестно
ул. Гатчинская 7, кв. 5а
Смерть
?.03.1944
Ленинградский фронт
(год примерно) Был ранен в 1944г. под Нарвой. В санитарном поезде у пос.Волосово Лен.обл. попал под налет немецкой авиации и погиб в загоревшемся поезде.
Похороны
Неизвестно
Неизвестно