Горемыкин Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти?.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
20.05.1940
Дочь: Алиева Муза Васильевна
Мать ребёнка: Горемыкина-Павлова Мария Федоровна
Военная служба
14.06.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ул. Гатчинская 7, кв. 5а
Смерть
?.03.1944
Ленинградский фронт
(год примерно) Был ранен в 1944г. под Нарвой. В санитарном поезде у пос.Волосово Лен.обл. попал под налет немецкой авиации и погиб в загоревшемся поезде.
Похороны
Неизвестно
Неизвестно