Борисова (Горемыкина) Елизавета Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти23.03.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Леонид Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Леонид Ильич
Похороны
После 23.03.1966
Большеохтинское кладбище, Санкт-Петербург
Смерть
23.03.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния