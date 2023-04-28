Борисова (Горемыкина) Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Горемыкина) Елизавета Ивановна

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Место рождения

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

23.03.1966

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Горемыкин Иван Федорович

Мать: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Леонид Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Леонид Ильич

Похороны
После 23.03.1966
Большеохтинское кладбище, Санкт-Петербург
Смерть
23.03.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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