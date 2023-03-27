Горемыкин Федор Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкин Федор Феофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

13.11.1873

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Горемыкин Феофан Федорович

Мать: не указана

год рождения примерно
Рождение ребёнка
17.04.1869

Сын: Горемыкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Горемыкина Павла Леонтьевна

с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горемыкин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Горемыкина Павла Леонтьевна

с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Родился в д. Замошье Белозерского уезда Новгородской губернии.
Смерть
13.11.1873
1 или 13 ноября?
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