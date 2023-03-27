Горемыкин Федор Феофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти13.11.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Горемыкин Феофан Федорович
Мать: не указана
год рождения примерно
Рождение ребёнка
17.04.1869
Мать ребёнка: Горемыкина Павла Леонтьевна
с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Белозерский уезд Новгородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горемыкин Алексей Федорович
Мать ребёнка: Горемыкина Павла Леонтьевна
с. Замошье, Белозерский уезд, Новгородская губерния, Российская империя
Родился в д. Замошье Белозерского уезда Новгородской губернии.
Смерть
13.11.1873
1 или 13 ноября?