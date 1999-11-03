Филиппова (Горемыкина) Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения12.03.1912
Дата смерти03.11.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912
Белозерский уезд Новгородской области
Бракосочетание
24.05.1938
Супруг(-а): Антонина Ивановна Филиппова (Горемыкина)
Рождение ребёнка
19.07.1939
Отец ребёнка: Филиппов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
21.10.1941
Дочь: Бабаева Зинаида Юрьевна
Отец ребёнка: Филиппов Юрий Михайлович
г. Галич
Похороны
После 03.11.1999
Северное кладбище, Санкт-Петербург
Смерть
03.11.1999
похоронена на Северном кладбище