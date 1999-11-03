Филиппова (Горемыкина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова (Горемыкина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.03.1912

Дата смерти

03.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1912

Отец: Горемыкин Иван Федорович

Мать: Горемыкина Зинаида Васильевна

Воскресенское, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Белозерский уезд Новгородской области
Бракосочетание
24.05.1938

Муж: Филиппов Юрий Михайлович

Супруг(-а): Антонина Ивановна Филиппова (Горемыкина)
Рождение ребёнка
19.07.1939

Сын: Филиппов Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Филиппов Юрий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1941

Дочь: Бабаева Зинаида Юрьевна

Отец ребёнка: Филиппов Юрий Михайлович

г. Галич
Похороны
После 03.11.1999
Северное кладбище, Санкт-Петербург
Смерть
03.11.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
похоронена на Северном кладбище
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