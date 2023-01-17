Тимофеев Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти31.10.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Тимофеев Иван Андреевич
Мать: Тимофеева Авдотья
Мой прадед по отцовской линии Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Тимофеева Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тимофеев Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Тимофеев Андрей Фёдорович
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: Тимофеева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Рождение ребёнка
03.01.1915
Сын: Тимофеев Алексей Федорович
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Мой родной дедушка Алексей, папин отец.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Реабилитация осужденного
13.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1938
Книга памяти Амурской обл. Тимофеев Федор Иванович, русский, 1883 г. р., уроженец г. Благовещенска, где жил, работал на сортировке товаров. Арестован 09.08.1938. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 31.10.193... Показать все