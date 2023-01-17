Тимофеев Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Фёдор Иванович

Тимофеев Фёдор Иванович

avatar

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

31.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Тимофеев Иван Андреевич

Мать: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Мой прадед по отцовской линии Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Тимофеева Анастасия Фёдоровна

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тимофеев Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Тимофеев Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: Тимофеева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Сын: Тимофеев Алексей Федорович

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Мой родной дедушка Алексей, папин отец.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Реабилитация осужденного
13.09.1956
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Смерть
31.10.1938
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Книга памяти Амурской обл. Тимофеев Федор Иванович, русский, 1883 г. р., уроженец г. Благовещенска, где жил, работал на сортировке товаров. Арестован 09.08.1938. Осужден тройкой УНКВД по ДВК 31.10.193... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close