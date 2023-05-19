Тимофеева Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Надежда Фёдоровна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

1899

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1899
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение
1919

Отец: Тимофеев Фёдор Иванович

Мать: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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