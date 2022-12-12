Тимофеева Надежда Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения23.10.1885 ст.
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Моя прабабушка Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Тимофеева Анастасия Фёдоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Тимофеев Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1910
Сын: Тимофеев Андрей Фёдорович
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1911
Дочь: Тимофеева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1915
Сын: Тимофеев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович
Мой родной дедушка Алексей, папин отец.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Тимофеева Надежда Фёдоровна
Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984