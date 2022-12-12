Тимофеева Надежда Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеева Надежда Фёдоровна

Тимофеева Надежда Фёдоровна

avatar

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

23.10.1885 ст.

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Моя прабабушка Надежда Федоровна
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Тимофеева Анастасия Фёдоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Тимофеев Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
01.01.1910

Сын: Тимофеев Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.09.1911

Дочь: Тимофеева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.01.1915

Сын: Тимофеев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Мой родной дедушка Алексей, папин отец.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Отец ребёнка: Тимофеев Фёдор Иванович

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Фёдор Иванович

Смерть
1984
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close