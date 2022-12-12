Тимофеева Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Анастасия Фёдоровна

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Тимофеев Фёдор Иванович

Мать: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1990
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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