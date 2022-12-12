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Тимофеева Анастасия Фёдоровна
Тимофеева Анастасия Фёдоровна
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
1903
Дата смерти
1990
Пол
Женский
Отец
Тимофеев Фёдор Иванович
1883 г.р.
Мать
Тимофеева Надежда Фёдоровна
1885 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец:
Тимофеев Фёдор Иванович
Мать:
Тимофеева Надежда Фёдоровна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
1990
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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