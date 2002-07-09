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Тимофеев Алексей Федорович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

03.01.1915

Дата смерти

09.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1915

Отец: Тимофеев Фёдор Иванович

Мать: Тимофеева Надежда Фёдоровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Мой родной дедушка Алексей, папин отец.
Бракосочетание
13.11.1937

Жена: Тимофеева Татьяна Ефимовна

Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.07.1938

Сын: Тимофеев Валентин Алексеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1939

Сын: Тимофеев Валерий Алексеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1955

Сын: Тимофеев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Тимофеева Наталья

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Наталья

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Мой родной дед Тимофеев Алексей Федорович в годы войны трудился в Забайкалье на Стретенском судостроительном заводе, выполняя фронтовые заказы оборонного значения для Амурской военной флотилии и Тихо... Показать все
Смерть
09.07.2002
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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