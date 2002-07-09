Тимофеев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения03.01.1915
Дата смерти09.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1915
Мой родной дедушка Алексей, папин отец.
Бракосочетание
13.11.1937
Бурея, Бурейский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
27.07.1938
Сын: Тимофеев Валентин Алексеевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Тимофеев Валерий Алексеевич
Мать ребёнка: Тимофеева Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
1955
Сын: Тимофеев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Тимофеева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
Мой родной дед Тимофеев Алексей Федорович в годы войны трудился в Забайкалье на Стретенском судостроительном заводе, выполняя фронтовые заказы оборонного значения для Амурской военной флотилии и Тихо... Показать все
Смерть
09.07.2002