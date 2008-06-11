Тимофеев Валентин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Валентин Алексеевич

Тимофеев Валентин Алексеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.07.1938

Дата смерти

11.06.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1938

Отец: Тимофеев Алексей Федорович

Мать: Тимофеева Татьяна Ефимовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1966

Дочь: Болмосова Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Тимофеева Альбина Афанасьевна

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
16.01.1974

Сын: Тимофеев Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Тимофеева Альбина Афанасьевна

Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Альбина Афанасьевна

Смерть
11.06.2008
Подтесово, Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close