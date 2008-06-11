Тимофеев Валентин Алексеевич
Место рождения
Дата рождения27.07.1938
Дата смерти11.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1938
Рождение ребёнка
10.02.1966
Дочь: Болмосова Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Тимофеева Альбина Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.01.1974
Сын: Тимофеев Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Тимофеева Альбина Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.06.2008