Тимофеева Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Тимофеев Семен Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тимофеева Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тимофеев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тимофеев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Тимофеев Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Мой прадед по отцовской линии Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тимофеева Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Тимофеев Яков Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.11.1891

Сын: Тимофеев-Томас Иван Иванович

Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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