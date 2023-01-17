Тимофеева Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тимофеева Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Мой прадед по отцовской линии Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тимофеева Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1888
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
26.11.1891
Сын: Тимофеев-Томас Иван Иванович
Отец ребёнка: Тимофеев Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно