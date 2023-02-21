Тимофеев Иван Андреевич
Место рожденияПереселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Тимофеев Андрей
Мать: Тимофеева Ирина
Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Работа или профессия
С 14.03.1875 ст.
С 14.03.1875 – благовещенский мещанин 1889 – Землевладелец 1889 – 200дес. 1280 саж. В собственности участок земли (Одна десятина – 1.09 га) 1914-1916 – Председатель попечительного совета общины молока... Показать все
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тимофеева Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Мой прадед по отцовской линии Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Тимофеева Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Рождение ребёнка
26.11.1891
Сын: Тимофеев-Томас Иван Иванович
Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Авдотья
Смерть
После 1900