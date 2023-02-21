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Тимофеев Иван Андреевич

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Место рождения

Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Тимофеев Андрей

Мать: Тимофеева Ирина

Переселенцы в г.Благовещенск. Из турецких подданных.
Работа или профессия
С 14.03.1875 ст.
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
С 14.03.1875 – благовещенский мещанин 1889 – Землевладелец 1889 – 200дес. 1280 саж. В собственности участок земли (Одна десятина – 1.09 га) 1914-1916 – Председатель попечительного совета общины молока... Показать все
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тимофеев Семен Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тимофеева Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тимофеев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Тимофеев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Тимофеев Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Мой прадед по отцовской линии Фёдор Иванович
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Тимофеева Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Тимофеев Яков Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
26.11.1891

Сын: Тимофеев-Томас Иван Иванович

Мать ребёнка: Тимофеева Авдотья

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева Авдотья

Смерть
После 1900
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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