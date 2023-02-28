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Константинов Семён Михайлович

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Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

01.10.1888

Дата смерти

27.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888

Отец: Константинов Михаил Васильевич

Мать: Константинова Федора Николаевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1911

Сын: Константинов Георгий

Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Константинов Николай

Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна

Рождение ребёнка
09.12.1915

Сын: Константинов Иннокентий

Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Константинов Михаил

Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна

Рождение ребёнка
20.03.1919

Дочь: Косик Любовь

Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна

Развод
Неизвестно

Жена: Константинова Федосья Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Федосья Макаровна

Смерть
27.02.1938
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Расстрелян при Большом терроре | г. Иркутск, Россия
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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