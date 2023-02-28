Константинов Семён Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.10.1888
Дата смерти27.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1888
Рождение ребёнка
1911
Сын: Константинов Георгий
Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Константинов Николай
Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна
Рождение ребёнка
09.12.1915
Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Константинов Михаил
Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна
Рождение ребёнка
20.03.1919
Дочь: Косик Любовь
Мать ребёнка: Константинова Федосья Макаровна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.02.1938
Причина смерти: Расстрелян при Большом терроре | г. Иркутск, Россия
Похороны
Неизвестно