Константинов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Георгий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Константинов Семён Михайлович

Мать: Константинова Федосья Макаровна

Смерть
1941
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