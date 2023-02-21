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Константинов Георгий
Константинов Георгий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Константинов Семён Михайлович
1888 г.р.
Мать
Константинова Федосья Макаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Константинов Семён Михайлович
Мать:
Константинова Федосья Макаровна
Смерть
1941
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