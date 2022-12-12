Константинова Федосья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова Федосья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Константинов Георгий

Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Константинов Николай

Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1915

Сын: Константинов Иннокентий

Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1915

Сын: Константинов Михаил

Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1919

Дочь: Косик Любовь

Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович

Развод
Неизвестно

Муж: Константинов Семён Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Семён Михайлович

Смерть
Неизвестно
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