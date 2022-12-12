Константинова Федосья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Константинов Георгий
Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Константинов Николай
Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1915
Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1915
Сын: Константинов Михаил
Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1919
Дочь: Косик Любовь
Отец ребёнка: Константинов Семён Михайлович
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно