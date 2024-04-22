деревня Шивера, деревня Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния (на 1893) — Familio

Шивера

Балаганский округ, Иркутская губерния (на 1893)

Статус
не существует
Тип
деревня
Варианты названий
Шиверская
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Балаганский округ, Усть-Удинская волость
861Шиверское с.крестьяне535
861Шиверское с.поселенцы89
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