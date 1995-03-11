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Константинов Иннокентий

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Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

09.12.1915

Дата смерти

11.03.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1915

Отец: Константинов Семён Михайлович

Мать: Константинова Федосья Макаровна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Работа или профессия
С 23.12.1934 по 15.08.1941
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчик | Банно-пр.хоз-во
Бракосочетание
01.10.1936

Жена: Константинова Анастасия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1936

Дочь: Кузнецова Валентина

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.02.1938

Сын: Константинов Виталий

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна

Военная служба
Около 1941
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Призван из запаса, работал грузчиком | Иркутский ГВК
Работа или профессия
С 01.12.1945 по 10.09.1952
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчик | база Холбос
Рождение ребёнка
27.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.02.1950

Сын: Константинов Александр

Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна

Работа или профессия
С 25.09.1952 по 25.04.1953
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчик | Универсальная торговая.база черн.облпотребсоюза
Работа или профессия
С 26.04.1953 по 09.05.1953
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчик | погрузочная контора ст.Иркутск 1
Работа или профессия
С 17.05.1953 по 01.10.1953
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчик | Осетровская база Холбос
Работа или профессия
С 31.10.1953 по 13.06.1956
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчих цеха №11 | Иркутская чаеразвесочная фабрика
Работа или профессия
С 14.06.1956 по 01.04.1976
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
грузчик | Универсальная база ОблПотребСоюз
Работа или профессия
С 01.04.1976 по 31.10.1978
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
сторож-вахтёр | Универсальная база ОблПотребСоюз
Работа или профессия
С 20.11.1978 по 06.03.1979
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Сторож | Военный склад 425
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1995
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-ленинское кладбище
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