Константинов Иннокентий
Место рождения
Дата рождения09.12.1915
Дата смерти11.03.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1915
Работа или профессия
С 23.12.1934 по 15.08.1941
грузчик | Банно-пр.хоз-во
Бракосочетание
01.10.1936
Рождение ребёнка
05.11.1936
Дочь: Кузнецова Валентина
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
19.02.1938
Сын: Константинов Виталий
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна
Военная служба
Около 1941
Призван из запаса, работал грузчиком | Иркутский ГВК
Работа или профессия
С 01.12.1945 по 10.09.1952
грузчик | база Холбос
Рождение ребёнка
27.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна
Рождение ребёнка
22.02.1950
Мать ребёнка: Константинова Анастасия Петровна
Работа или профессия
С 25.09.1952 по 25.04.1953
грузчик | Универсальная торговая.база черн.облпотребсоюза
Работа или профессия
С 26.04.1953 по 09.05.1953
грузчик | погрузочная контора ст.Иркутск 1
Работа или профессия
С 17.05.1953 по 01.10.1953
грузчик | Осетровская база Холбос
Работа или профессия
С 31.10.1953 по 13.06.1956
грузчих цеха №11 | Иркутская чаеразвесочная фабрика
Работа или профессия
С 14.06.1956 по 01.04.1976
грузчик | Универсальная база ОблПотребСоюз
Работа или профессия
С 01.04.1976 по 31.10.1978
сторож-вахтёр | Универсальная база ОблПотребСоюз
Работа или профессия
С 20.11.1978 по 06.03.1979
Сторож | Военный склад 425
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.03.1995
Причина смерти: Самоубийство
Похороны
Неизвестно
Ново-ленинское кладбище