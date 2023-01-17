Константинова (Радаева) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения02.08.1914
Дата смерти1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914
Отец: Радаев Пётр
Мать: ?
Бракосочетание
01.10.1936
Рождение ребёнка
05.11.1936
Дочь: Кузнецова Валентина
Отец ребёнка: Константинов Иннокентий
Рождение ребёнка
19.02.1938
Сын: Константинов Виталий
Отец ребёнка: Константинов Иннокентий
Рождение ребёнка
27.05.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Иннокентий
Рождение ребёнка
22.02.1950
Отец ребёнка: Константинов Иннокентий
Смерть
1952
г. Иркутск, Россия