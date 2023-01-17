Константинова (Радаева) Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинова (Радаева) Анастасия Петровна

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Место рождения

Борискино, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

02.08.1914

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1914

Отец: Радаев Пётр

Мать: ?

Борискино, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.10.1936

Муж: Константинов Иннокентий

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.11.1936

Дочь: Кузнецова Валентина

Отец ребёнка: Константинов Иннокентий

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
19.02.1938

Сын: Константинов Виталий

Отец ребёнка: Константинов Иннокентий

Рождение ребёнка
27.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Иннокентий

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.02.1950

Сын: Константинов Александр

Отец ребёнка: Константинов Иннокентий

Смерть
1952
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
г. Иркутск, Россия
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