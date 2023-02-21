Константинова Федора Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Константинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1885
Сын: Константинов Тихон Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1888
Сын: Константинов Семён Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Сидоров Анна Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Константинов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич
Смерть
1915