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Константинова Федора Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Константинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Константинов Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1888

Сын: Константинов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Сидоров Анна Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Константинов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Васильевич

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Смерть
1915
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