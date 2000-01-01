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Константинов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Константинов Михаил Васильевич

Мать: Константинова Федора Николаевна

Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Константинов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Константинов Герман

Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна

Россия
Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Константинов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Константинов Константин (Котя)

Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Константинов Генриетта Рафаиловна

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Константинов Генриетта Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинов Генриетта Рафаиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинов Иулитта Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Журналист, историк
Смерть
1938
Primorsky Krai, Russia
Primorsky Krai, Russia
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