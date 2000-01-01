Константинов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Рождение ребёнка
01.08.1903
Сын: Константинов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Константинов Герман
Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна
Россия
Россия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Константинов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Константинов Константин (Котя)
Мать ребёнка: Константинов Иулитта Николаевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Константинов Генриетта Рафаиловна
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Константинов Генриетта Рафаиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Журналист, историк
Смерть
1938
Primorsky Krai, Russia
Primorsky Krai, Russia