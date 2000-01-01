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(Константинов) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Константинов Михаил Михайлович

Мать: Константинов Генриетта Рафаиловна

Смерть
1941
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