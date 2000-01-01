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(Константинов) Александра
(Константинов) Александра
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1941
Пол
Женский
Отец
Константинов Михаил Михайлович
1882 г.р.
Мать
Константинов (Бонар) Генриетта Рафаиловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Константинов Михаил Михайлович
Мать:
Константинов Генриетта Рафаиловна
Смерть
1941
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