Константинов (Бонар) Генриетта Рафаиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Бонар) Генриетта Рафаиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Константинов) Александра

Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович

Смерть
1932

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