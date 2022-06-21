Константинов (Бонар) Генриетта Рафаиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Константинов) Александра
Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович
Смерть
1932