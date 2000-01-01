Константинов (Вотинцева (Овчиникова)) Иулитта Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1903
Сын: Константинов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Константинов Герман
Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович
Россия
Россия
Рождение ребёнка
1907
Сын: Константинов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Константинов Константин (Котя)
Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно