Константинов (Вотинцева (Овчиникова)) Иулитта Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов (Вотинцева (Овчиникова)) Иулитта Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1903

Сын: Константинов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Константинов Герман

Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович

Россия
Россия
Рождение ребёнка
1907

Сын: Константинов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Константинов Константин (Котя)

Отец ребёнка: Константинов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Михаил Михайлович

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