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Константинов Тихон Михайлович

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Место рождения

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1885

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Константинов Михаил Васильевич

Мать: Константинова Федора Николаевна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Константинов Виктор Тихонович

Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна

Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: Анна (Нюта)

Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Александрова Иулитта Тихоновна

Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна

Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Константинов Александр (Шура)

Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Константинов Вениамин

Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Евфимия Григорьевна

Смерть
1962
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