Константинов Тихон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Константинов Виктор Тихонович
Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: Анна (Нюта)
Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Александрова Иулитта Тихоновна
Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
28.08.1913
Сын: Константинов Александр (Шура)
Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Константинова Евфимия Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962