Константинов Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Константинов Тихон Михайлович

Мать: Константинова Евфимия Григорьевна

Смерть
1917
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