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Константинов Вениамин
Константинов Вениамин
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1915
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Константинов Тихон Михайлович
1885 г.р.
Мать
Константинова Евфимия Григорьевна
1884 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Константинов Тихон Михайлович
Мать:
Константинова Евфимия Григорьевна
Смерть
1917
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