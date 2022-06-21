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Константинова Евфимия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
27.11.1904

Сын: Константинов Виктор Тихонович

Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
09.12.1906

Дочь: (Константинова) Анна (Нюта) Тихоновна

Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Александрова (Константинова) Иулитта Тихоновна

Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
28.08.1913

Сын: Константинов Александр Тихонович

Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Константинов Вениамин Тихонович

Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович

Смерть
1977
Похороны
Неизвестно

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