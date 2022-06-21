Константинова Евфимия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1904
Сын: Константинов Виктор Тихонович
Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
09.12.1906
Дочь: (Константинова) Анна (Нюта) Тихоновна
Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Александрова (Константинова) Иулитта Тихоновна
Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
28.08.1913
Сын: Константинов Александр Тихонович
Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Константинов Вениамин Тихонович
Отец ребёнка: Константинов Тихон Михайлович
Смерть
1977
Похороны
Неизвестно