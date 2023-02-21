(Константинова) Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
1909
Сын: Василий
Отец ребёнка: Рютин Мартемьян
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Левин Любовь
Отец ребёнка: Рютин Мартемьян
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виссарион (Виря)
Отец ребёнка: Рютин Мартемьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рютин Мартемьян
Смерть
1943