(Константинова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Константинова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Константинов Михаил Васильевич

Мать: Константинова Федора Николаевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Василий

Отец ребёнка: Рютин Мартемьян

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Левин Любовь

Отец ребёнка: Рютин Мартемьян

Рождение ребёнка
1914

Сын: Виссарион (Виря)

Отец ребёнка: Рютин Мартемьян

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рютин Мартемьян

Смерть
1943
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