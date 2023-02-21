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Рютин Мартемьян

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Место рождения

д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния

Дата рождения

13.02.1890

Дата смерти

10.01.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890

Отец: Рютин Никита Павлович

Мать: не указана

д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Василий

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Левин Любовь

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Виссарион (Виря)

Мать ребёнка: Евдокия Михайловна

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Politician
Смерть
10.01.1937
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище
Донское кладбище
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