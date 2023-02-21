Рютин Мартемьян
Место рожденияд. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
Дата рождения13.02.1890
Дата смерти10.01.1937
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1890
Отец: Рютин Никита Павлович
Мать: не указана
д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
д. Верхнее Рютино, Балаганский уезд, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1909
Сын: Василий
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Левин Любовь
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Виссарион (Виря)
Мать ребёнка: Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Politician
Смерть
10.01.1937
Похороны
Неизвестно
Донское кладбище
Донское кладбище