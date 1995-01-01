Левин (Рютина) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левин (Рютина) Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Рютин Мартемьян

Мать: Евдокия Михайловна

Смерть
1995
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