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Левин (Рютина) Любовь
Левин (Рютина) Любовь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1911
Дата смерти
1995
Пол
Женский
Отец
Рютин Мартемьян
1890 г.р.
Мать
(Константинова) Евдокия Михайловна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец:
Рютин Мартемьян
Мать:
Евдокия Михайловна
Смерть
1995
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