Габдрахимова (Фатхлисламова) Людмила Туктаровна
Место рождения
Дата рождения24.02.1962
Дата смерти31.05.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1962
Бракосочетание
10.11.1982
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1983
Сын: Габдрахимов Рамиль Фидусович
Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1985
Дочь: Габдрахимова Лилия Фидусовна
Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1987
Сын: Габдрахимов Ильдус Фидусович
Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Рождение ребёнка
19.03.1990
Сын: Габдрахимов Ильдар Фидусович
Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Смерть
31.05.2017