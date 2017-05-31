Габдрахимова (Фатхлисламова) Людмила Туктаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахимова (Фатхлисламова) Людмила Туктаровна

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Место рождения

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд

Дата рождения

24.02.1962

Дата смерти

31.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1962

Отец: Фатхлисламов Туктар Фатхлисламович

Мать: Фатхлисламова Кунафия Шайхлисламовна

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Бракосочетание
10.11.1982

Муж: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1983

Сын: Габдрахимов Рамиль Фидусович

Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1985

Дочь: Габдрахимова Лилия Фидусовна

Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1987

Сын: Габдрахимов Ильдус Фидусович

Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1990

Сын: Габдрахимов Ильдар Фидусович

Отец ребёнка: Габдрахимов Фидус Габдулхакович

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Смерть
31.05.2017
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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