Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Место рождения
Дата рождения17.05.1962
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1962
Бракосочетание
10.11.1982
Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1983
Сын: Габдрахимов Рамиль Фидусович
Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1985
Дочь: Габдрахимова Лилия Фидусовна
Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна
Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1987
Сын: Габдрахимов Ильдус Фидусович
Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна
Рождение ребёнка
19.03.1990
Сын: Габдрахимов Ильдар Фидусович
Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна