Габдрахимов Фидус Габдулхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдрахимов Фидус Габдулхакович

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Место рождения

Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.05.1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1962

Отец: Габдрахимов Габдулхак Габдрахимович

Мать: Габдрахимова Насима Рахматулловна

Ялгыз-Нарат, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.11.1982

Жена: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Николо-Березовка, Краснокамский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.04.1983

Сын: Габдрахимов Рамиль Фидусович

Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1985

Дочь: Габдрахимова Лилия Фидусовна

Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.04.1987

Сын: Габдрахимов Ильдус Фидусович

Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1990

Сын: Габдрахимов Ильдар Фидусович

Мать ребёнка: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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