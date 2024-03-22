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Габдрахимова Лилия Фидусовна
Габдрахимова Лилия Фидусовна
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Древо
Место рождения
Верхние Татышлы
, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Дата рождения
09.05.1985
Пол
Женский
Отец
Габдрахимов Фидус Габдулхакович
1962 г.р.
Мать
Габдрахимова (Фатхлисламова) Людмила Туктаровна
1962 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1985
Отец:
Габдрахимов Фидус Габдулхакович
Мать:
Габдрахимова Людмила Туктаровна
Верхние Татышлы
, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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