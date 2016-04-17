Фатхлисламова (Шайхлисламова) Кунафия Шайхлисламовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1924
Дата смерти17.04.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1962
Дочь: Габдрахимова Людмила Туктаровна
Отец ребёнка: Фатхлисламов Туктар Фатхлисламович
Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Смерть
17.04.2016
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан