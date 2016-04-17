Фатхлисламова (Шайхлисламова) Кунафия Шайхлисламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхлисламова (Шайхлисламова) Кунафия Шайхлисламовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1924

Дата смерти

17.04.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1962

Дочь: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Отец ребёнка: Фатхлисламов Туктар Фатхлисламович

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Смерть
17.04.2016
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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