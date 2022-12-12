Фатхлисламов Туктар Фатхлисламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхлисламов Туктар Фатхлисламович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1918

Дата смерти

16.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1962

Дочь: Габдрахимова Людмила Туктаровна

Мать ребёнка: Фатхлисламова Кунафия Шайхлисламовна

Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Смерть
16.04.1993
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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