Фатхлисламов Туктар Фатхлисламович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1918
Дата смерти16.04.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.04.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1962
Дочь: Габдрахимова Людмила Туктаровна
Мать ребёнка: Фатхлисламова Кунафия Шайхлисламовна
Нижние Татышлы, Верхне-Татышлинская волость, Бирский уезд
Смерть
16.04.1993
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан