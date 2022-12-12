село Верхние Татышлы, село Верхние Татышлы, Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Верхние Татышлы

Татышлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1174Верхние Татышлы, деревня.при рч. Татышле.13050175328325В. 281 - 282. Т. 47 - 43. — Волостное правление. Лавок 12. Базары по субботам.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
659. Татышлы Верхния, деревня бывшая государственная, при речке Татышле, дворов 124, жителей 595, волостное правление (уездный город в 130 верстах), 12 лавок, харчевня, б Показать все

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Верхне-Татышлинская волость
8Верхне-Татышлина, д. при реч. Татышлинке, на прос. дор., зем. шк., мечеть, вол. прав., прием. покой, вин. и 7 бак. лав., еженед. базар, 2 кузн.115142482462Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Татышлинский район
13349Верхние Татышлысело56°17'00"55°52'00"O-40-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Татышлинский муниципальный район, Сельское поселение Верхнетатышлинский сельсовет
80650425101с Верхние Татышлысело
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