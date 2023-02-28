Черноскутова (Кашина) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутова (Кашина) Ефросинья

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Место рождения

Улугушское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1891

Дата смерти

06.01.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кашин Максим

Мать: Кашина Василиса

Улугушское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Черноскутов Николай

Отец ребёнка: Черноскутов Семен

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Секерина Анна

Отец ребёнка: Черноскутов Семен

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.07.1919

Сын: Черноскутов Илья

Отец ребёнка: Черноскутов Семен

Рождение ребёнка
26.08.1927

Дочь: Анфиса

Отец ребёнка: Черноскутов Семен

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Черноскутов Семен

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
06.01.1973
Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
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