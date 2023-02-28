Черноскутова (Кашина) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смерти06.01.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Кашин Максим
Мать: Кашина Василиса
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Черноскутов Николай
Отец ребёнка: Черноскутов Семен
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Секерина Анна
Отец ребёнка: Черноскутов Семен
Рождение ребёнка
?.07.1919
Сын: Черноскутов Илья
Отец ребёнка: Черноскутов Семен
Рождение ребёнка
26.08.1927
Дочь: Анфиса
Отец ребёнка: Черноскутов Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Черноскутов Семен
Смерть
06.01.1973