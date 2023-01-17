Черноскутов Семен
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Черноскутов Степан
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Черноскутов Николай
Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
11.02.1915
Дочь: Секерина Анна
Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
?.07.1919
Сын: Черноскутов Илья
Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
26.08.1927
Дочь: Анфиса
Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья
Образование
Неизвестно
Семен был грамотный, работал писарем в сельсовете. Был хорошим скорняком, шил кожанную обувь. С рождения был пороком сердца, умер от скоротечной чахотки
Смерть
1932