Черноскутов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерноскутов Семен

Черноскутов Семен

avatar

Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Черноскутов Степан

Мать: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Черноскутов Николай

Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
11.02.1915

Дочь: Секерина Анна

Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
?.07.1919

Сын: Черноскутов Илья

Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья

Рождение ребёнка
26.08.1927

Дочь: Анфиса

Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Образование
Неизвестно
Семен был грамотный, работал писарем в сельсовете. Был хорошим скорняком, шил кожанную обувь. С рождения был пороком сердца, умер от скоротечной чахотки
Смерть
1932
Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close