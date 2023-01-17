Черноскутов Степан
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиОколо 1930
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Черноскутов Ефим
Мать: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Черноскутов Семен
Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Кирилл
Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Михаил
Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Павел
Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)
Смерть
Около 1930