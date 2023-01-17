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Черноскутов Степан

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

Около 1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Черноскутов Ефим

Мать: Александра Платоновна

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Черноскутов Семен

Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Кирилл

Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Михаил

Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Павел

Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Смерть
Около 1930
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