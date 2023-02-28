(Черноскутова) Александра Платоновна
Место рождения
Дата рождения1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Черноскутов Степан
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Серафим
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Игнатий
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Федор
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Андреян
Отец ребёнка: Черноскутов Ефим