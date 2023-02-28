(Черноскутова) Александра Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черноскутова) Александра Платоновна

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Черноскутов Степан

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Серафим

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Игнатий

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Федор

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Андреян

Отец ребёнка: Черноскутов Ефим

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