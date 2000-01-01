Черноскутов Андреян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутов Андреян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноскутов Ефим

Мать: Александра Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Черноскутова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Петро

Мать ребёнка: Черноскутова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парасковья

Мать ребёнка: Черноскутова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Антон

Мать ребёнка: Черноскутова Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Федор

Мать ребёнка: Черноскутова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскутова Акулина

Смерть
Неизвестно
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