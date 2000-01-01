Черноскутов Андреян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черноскутов Ефим
Мать: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Черноскутова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Петро
Мать ребёнка: Черноскутова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья
Мать ребёнка: Черноскутова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Антон
Мать ребёнка: Черноскутова Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Федор
Мать ребёнка: Черноскутова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноскутова Акулина
Смерть
Неизвестно