Черноскутова Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Черноскутов Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Петро
Отец ребёнка: Черноскутов Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парасковья
Отец ребёнка: Черноскутов Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Антон
Отец ребёнка: Черноскутов Андреян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Федор
Отец ребёнка: Черноскутов Андреян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черноскутов Андреян
Смерть
Неизвестно