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Черноскутов Ефим

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноскутов Василий Епифанович

Мать: Аграфена Кирилловна

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Черноскутов Степан

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Серафим

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Игнатий

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Федор

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Андреян

Мать ребёнка: Александра Платоновна

Смерть
Неизвестно
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