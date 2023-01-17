Черноскутов Ефим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Черноскутов Степан
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Серафим
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Игнатий
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Федор
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Андреян
Мать ребёнка: Александра Платоновна
Смерть
Неизвестно