Черноскутов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черноскутов Степан
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Рождение ребёнка
15.05.1932
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Рождение ребёнка
1937
Сын: Черноскутов Анатолий
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черноскутов Владимир
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балина Елизавета
Мать ребёнка: Черноскутова Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черноскутова Марфа
Смерть
Неизвестно