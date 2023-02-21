Черноскутов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноскутов Степан

Мать: Черноскутова Ефимья (Офимья)

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Рождение ребёнка
15.05.1932

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Рождение ребёнка
1937

Сын: Черноскутов Анатолий

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черноскутов Владимир

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балина Елизавета

Мать ребёнка: Черноскутова Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноскутова Марфа

Смерть
Неизвестно
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