Черноскутов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1919
Отец: Черноскутов Семен
Мать: Черноскутова Ефросинья
Военная служба
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Родился в 1919г, д.Балино. Призван в Сов.Армию в 1939, Катайск. Рядовой стрелок. Был в последнем бою 12.09.41 | (Из Книги Памяти)
Смерть
Неизвестно