Черноскутов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноскутов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1919

Отец: Черноскутов Семен

Мать: Черноскутова Ефросинья

Военная служба
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Родился в 1919г, д.Балино. Призван в Сов.Армию в 1939, Катайск. Рядовой стрелок. Был в последнем бою 12.09.41 | (Из Книги Памяти)
Смерть
Неизвестно
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