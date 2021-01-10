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(Черноскутова) Валентина

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Место рождения

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.01.2021

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1891 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черноскутов Семен

Мать: Черноскутова Ефросинья

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
15.08.1957

Дочь: Островкина Ирина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.2021
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