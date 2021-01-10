(Черноскутова) Валентина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.01.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черноскутов Семен
Мать: Черноскутова Ефросинья
Рождение ребёнка
15.08.1957
Дочь: Островкина Ирина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
10.01.2021