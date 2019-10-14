Островкина (Черноскутова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островкина (Черноскутова) Ирина

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

15.08.1957

Дата смерти

14.10.2019

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1957

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Валентина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.10.2019
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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